رئيس اورنج: مصر سوق واعد ونتطلع لما سيقدم من خدمات الجيل الخامس



كتب- علاء حجاج:

قال ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر، إن الجيل الخامس (5G) يعد نقلة نوعية في عالم تكنولوجيا الاتصالات، مقارنة بالأجيال السابقة.

أوضح أن تقنية الجيل الخامس تحتاج إلى ترددات أكبر لتحقيق أداء أفضل، إلا أنها في الوقت ذاته توفر مزايا أفضل على نفس الترددات الحالية.

وأشار شاكر إلى أن شركات الاتصالات تضع محددات خاصة للجيل الخامس لضمان تقديم خدمة متميزة.

أكد على أن أن الجيل الخامس (5G) وتردداته مدخلًا هامًا للعديد من الخدمات المختلفة مقارنة بالجيل الرابع (4G).

وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة اورنج مصر، فأن استخدام التكنولوجيا المناسبة مع التطبيقات الملائمة سيكون له تأثير كبير على تحسين خدمات مشغلي المحمول.

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر كايرو اي سي تي 2024 والذي يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة ورعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد افتتح فعاليات المعرض يوم الأحد الماضي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم 20 نوفمبر الجاري.