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سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19-11-2024 مع بداية التعاملات الصباحية

05:31 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19-11-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب في مصر، ارتفع بحلول التعاملات المسائية الاثنين، وزاد الجرام بنحو 25 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19-11-2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4129 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3613 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3097 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2409 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1720 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 128431 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 28904 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.71 % إلى نحو 2607 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي:اضغط هنا

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