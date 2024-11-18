تطبق قريبا..تنظيم الاتصالات يوافق مبدئيا على دراسة زيادة أسعار خدمات الاتصالات

كتب - علاء حجاج:

قال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن تنظيم الاتصالات وافق مبدئياً على دراسة زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر.

أضاف خلال جلسة الجيل الخامس على هامش فعاليات معرض Cairo ICT 2024، اليوم الإثنين، أن الجهاز أعطى موافقة لشركات المحمول الأربعة لرفع أسعار خدمات الصوت وخدمات الإنترنت، على أن يتم الإعلان قريبا عن أسعار الباقات الجديدة.

وبرر زيادة أسعار خدمات الاتصالات المرتقبة بارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات المحمول،.

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يدرس حاليًا التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار خدمات الاتصالات في مصر، وبشكل يراعي مصلحة المستهلكين.