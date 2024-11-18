مفاجأة من شعبة المواد الغذائية حول الفرق بين البيض الأبيض والأحمر

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن الفرق بين البيضة ذات اللون الأحمر والبيضة ذات اللون الأبيض ليس له علاقة مباشرة بجودة البيض أو محتواه الغذائي، بل هو نتيجة لاختلاف السلالات التي تضع هذة البيوض.

وأوضح المنوفي، في بيان اليوم، أن البيض ذو اللون الأحمر (أو البني) يأتي من دجاجات ذات ريش بني اللون، في حين أن البيض الأبيض يأتي من دجاجات ذات ريش أبيض.

وأضاف المنوفي، أن السبب في هذا الاختلاف هو الجينات التي تتحكم في لون القشرة.

وأشار المنوفي، إلى أن هناك اعتقاد شائع أن البيض البني (الذي يأتي من الدجاجات ذات الريش الأحمر) يحتوي على طعم أفضل أو قيم غذائية أعلى لكن هذا غير دقيق. في الواقع، لا يوجد فرق كبير في المحتوى الغذائي بين البيض البني والأبيض.

وأكد المنوفي، على أن جودة البيض تعتمد بشكل أكبر على العوامل الأخرى مثل عمر الدجاج ونوع العلف الذي يتغذى عليه.

وأرجع المنوفي، ارتفاع سعر البيض الأحمر عن نظيره الأبيض، إلى أن الدجاجات التي تضع البيض البني تحتاج إلى مزيد العناية وكميات طعام أكبر.

و أكد المنوفي، على أن الاهتمام بعمر الدجاج واختيار السلالة المناسبة له من أهم العوامل التي تؤثر في جودة البيض.

وتابع المنوفي، أنه"إذا كان الدجاج في مرحلة نضج كامل، فإنه ينتج بيضًا ذو جودة أعلى، سواء كان لونه بنيًا أو أبيض، أما إذا كان الدجاج في مرحلة نمو أو أقل نضجًا، فقد يكون البيض أقل جودة من حيث القشرة والحجم والطعم".