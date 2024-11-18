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هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين

03:45 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.24% إلى مستوى 30864 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.20% وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.22%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 185.66 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 170.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 14.76 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.67% إلى مستوى 31252 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد.

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