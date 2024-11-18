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"ازدهار" المصرية تستحوذ على كامل أسهم "زهران ماركت"

03:27 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

زهران ماركت

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة ازدهار مانجمنت المصرية، عن إتمام عملية استحواذها على الحصة المتبقية لعائلة زهران والبالغة 40% في زهران ماركت -التي تعمل قطاع السوبر ماركت في مصر- مما يرفع حصتها إلى 100%. وفقًا للعربية.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي لتختتم فترة انتقالية دامت عامين من الشراكة بين الطرفين.

ويذكر أن في عام 2016، شهدت شركة زهران - التي تأسست عام 1987- تحولاً استراتيجياً تضمن تحديث عملياتها، توسيع نطاق منتجاتها عبر شراكات رئيسية.

وفي عام 2022، دخلت شركة "ازدهار" في شراكة مع عائلة زهران، حيث استحوذت على حصة الأغلبية في الشركة. وكان الهدف من هذه الشراكة هو تعزيز قدرات وأنظمة إدارة الشركة بشكل أكبر لدفع النمو والتوسع بشكل أكبر.

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