تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 18 نوفمبر

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 4069 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4127 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3611 جنيهًا ويصل عيار 18 إلى نحو 3095 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28888 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.