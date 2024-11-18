توقيع اتفاقية شراكة بين ضامن ومنصة ارزاق للتمويل المتناهي الصغر

كتب- علاء حجاج:

قال سامح الملاح الرئيس التنفيذي لشركة ضامن المدفوعات الالكترونية، إن توقيع الشراكة مع منصة ارزاق للتمويل متناهي الصغر يأتي ضمن رؤية الشركة لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي.

أضاف أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز خدمات التحصيل الإلكتروني باستخدام حلول ضامن، مما يسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي.

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر كايرو اي سي تي 2024.

تسعى أرزاق إلى تعزيز عملية التحصيل الإلكتروني من خلال التعاون مع ضامن، وذلك لتسهيل الخدمات المالية وزيادة كفاءة العمليات.

من جانب آخر استعرضت شركة ضامن خلال المعرض أبرز الخدمات الجديدة التي تقدمها للعملاء تشمل العديد من الابتكارات المتميزة، ومن بينها شحن كارت NFC الجديد من شركات الغاز ، بالإضافة إلى خدمات التحصيل الإلكتروني، والحلول المالية المخصصة للشركات والهيئات الحكومية، مما يعزز من تجربة المستخدمين.

أوضح الملاح أن معرض Cairo ICT 2024 يمثل منصة مثالية لعرض أحدث منتجات التكنولوجيا المالية والتواصل مع كبرى البنوك واكتشاف حلول المدفوعات الجديدة.