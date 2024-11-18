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كايرو اي سي تي تستضيف ندوة عن الصحافة وتنمية الأعمال بقطاع الاتصالات

02:31 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

شعبة محرري الاتصالات بنقابة الصحفيين

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كتب - علاء حجاج:

تعقد شعبة صحفي الاتصالات بنقابة الصحفيين ندوة موسعة تعد الأولى في تاريخ الشعبة منذ تأسيسها بالتعاون مع المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT ، تحت عنوان " الصحافة وتنمية الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات " وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الثانية ظهرا.

ويتحدث في هذه الندوة التي يديرها الكاتب الصحفي وخبير الإعلام الرقمي خالد البرماوي كل من: إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس، خالد شريف المساعد السابق لوزير السياحة والآثار ، أحمد جعفر مدير قطاع التسويق بشركة سامسونج مصر.


قال الكاتب الصحفي محمد لطفي رئيس شعبة صحفي الاتصالات بنقابة الصحفيين، إن هذه الندوة تأتي في إطار سلسلة من اللقاءات والندوات التي تستهدفها الشعبة بالتعاون مع قيادات قطاع الاتصالات في السوق المصرية.

وتتناول الندوة عدة محاور أبرزها دمج الأدوات التكنولوجية الحديثة بالكتابة الصحفية مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الحديثة، تنظيم العلاقة بين الصحفي والمسئولين في الحكومة وشركات القطاع الخاص، تعزيز ثقافة الشفافية والمصداقية في تغطية ومتابعة القضايا الصحفية، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالعمل الصحفي.

ندوة عن الصحافة كايرو اي سي تي قطاع الاتصالات
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