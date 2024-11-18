61 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة العشرين في9 أشهر

كتبت- دينا خالد:

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد إلى العاصمة البرازيلية "ريو دى جانيرو" للمشاركة في قمة مجموعة دول العشرين والتي تنطلق اليوم وحتى 19 من نوفمبر الجاري.

وتعد مشاركة مصر فى قمة العشرين الحالية هى الرابعة من نوعها فى قمم المجموعة منذ نشأتها والثانية على التوالى بعد المشاركة في اجتماعات قمة العشرين الدورة الماضية.

وتضم مجموعة دول العشرين (السعودية ـ الأرجنتين ـ استراليا ـ البرازيل ـ كندا ـ الصين ـ فرنسا ـ المانيا ـ الهند ـ اندونيسيا ـ إيطاليا ـ اليابان ـ المكسيك ـ روسيا ـ جنوب افريقيا ـ كوريا الجنوبية ـ تركيا ـ المملكة المتحدة ـ الولايات المتحدة الأمريكية ـ ثم الاتحاد الأوروبى المكمل لمجموعة العشرين ).

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين ليسجل 61 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 55.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين 14.4 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 14.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وجـاءت ايطاليا على رأس قائمة أعلى مجموعة دول العشرين استيراداً من مصرخلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.9 مليار دولار، تليها السعودية 2.4 مليار دولار، ثم تركيا 2.3 مليار دولار، ثـم الولايات المتحدة الأمريكية 1.7 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار ثم فرنسا 811 مليون دولار ثم المانيا 717 مليون دولار ثم البرازيل 585 مليون دولار ثم روسيا 466 مليون دولار ثم الهند 423 مليون دولار.

وجاءت أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة دول العشرين خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024، هم وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.4 مليار دولار، خضروات وفواكه بقيمة 1.7 مليار دولار، ملابس جاهزة بقيمة 1.5 مليار دولار، الات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 962 مليون دولار، أسمدة بقيمة 961 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 887 مليون دولار، حديد وصلب بقيمة 830 مليون دولار.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول العشرين 46.6 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 40.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام .

وتصدرت الصين قائمة أعلى مجموعة دول العشرين تصديراً لمصر خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 ، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 11.3 مليار دولار ، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 5.2 مليار دولار، ثم السعودية 5.1 مليار دولار، ثم روسيا 4.5 مليار دولار ، ثم المانيا 3.3 مليار دولار، ثم البرازيل 2.9 مليار دولار، ثم إيطاليا 2.6 مليار دولار، ثم تركيا 2.4 مليار دولار، ثم الهند 2.2 مليار دولار ثم المملكة المتحدة 1.5 مليار دولار .

وجاءت أهم المجموعات السلعية المستوردة من مجموعة دول العشرين خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024، هي الات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 8.2 مليار دولار، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 6.9 مليار دولار، حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 4.1 مليار دولار، حبوب بقيمة 3.4 مليار دولار، سيارات وجرارات ودراجات وأجزواؤها بقيمة 2.7 مليار دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.5 مليار دولار، منتجات كيماوية بقيمة 1.7 مليار دولار.