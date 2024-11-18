القاهرة للزيوت تحقق أرباح 121.8 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام

كتبت- أمنية عاصم:

حققت شركة القاهرة للزيوت والصابون صافي أرباح الفترة بعد الضرائب بلغ 121.814 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر مقابل 44.15 مليون جنيه بزيادة 174.2% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيان المرسل من الشركة للبورصة اليوم، أن صافي إيرادات النشاط بلغت 790.8 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر العام الجاري مقابل 700.3 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وتأسست شركة القاهرة للزيوت والصابون يوليو عام 1953. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1999. ومتخصصة في تكرير وتعبئة زيوت الطعام وإنتاج وتعبئة السمن النباتي وإنتاج الصابون الفاخر، وصابون التواليت، وصابون الغسيل، والصابون السائل للصحون، والعلف الحيواني.