بلتون القابضة تحقق إيرادات بـنحو 4.8 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت إيرادات شركة بلتون القابضة بمعدل سنوي 405% لتسجل 4.8 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بينما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية ليتجاوز 1.13 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر مقابل 86 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

ووفق البيان المرسل من الشركة اليوم، أوضحت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة بلتون القابضة، أن تحقيق صافي ربح قياسي وتخطى حاجز المليار جنيه للمرة الأولى يؤكد قدرة بلتون على تنفيذ استراتيجية إعادة الهيكلة والنمو التي تتبناها و تحقيق الربحية من خلال النمو المستدام.

وأضافت داليا، أن النتائج المالية والتشغيلية القوية عبر كافة الأنشطة؛ جاء بفضل نموذج عمل سريع ومرن ويعتمد على علوم البيانات مما يمكن الشركة من مواكبة المتغيرات، بالإضافة إلى باقة الحلول المتنوعة التي تنفرد بها بلتون، وفريق العمل الذي يضم أفضل الكوادر في جميع التخصصات.

وتابع البيان، أن منصة الأنشطة المالية غير المصرفية شهدت نتائج قوية بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام، حيث ارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 757% لتسجل 3.9 مليار جنيه، بينما ارتفعت محفظة الأنشطة المالية غير المصرفية بنسبة 293% سنوياً لتصل إلى 18.7 مليار جنيه، بفضل التوسع بباقة حلول التمويل البديلة التي تقدمها، والتي تضم التأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ومتناهي الصغر، والتمويل العقاري، مع إطلاق نشاط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

واستكمل الببان، أن قطاع رأس المال المخاطر خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري قام بتنفيذ ست استثمارات رأسمالية، ونجحت في زيادة محفظتها المدارة إلى 1.5 مليار جنيه مصري. بينما شهدت بلتون كابيتال، ذراع الاستثمار المباشر لشركة بلتون القابضة، تحقيق إيرادات بلغت 213.4 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة.

وأشار البيان، إلى استمرار منصة بنك الاستثمار في تحقيق نمو قوي لإيرادات التشغيل بمعدل سنوي 282% لتسجل 852 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، وتعكس تلك النتائج التوسع الملحوظ في أنشطة الوساطة في الأوراق المالية، وتقديم باقة خدمات استشارية متنوعة، وارتفاع أتعاب الإدارة والأداء الخاصة بصناديق الاستثمار. كما ارتفع حجم محفظة بنك الاستثمار الغير المصرفية إلى 3.5 مليار جنيه، بارتفاع بلغ 465% عن العام السابق.