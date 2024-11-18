النصر للسيارات تعقد شَرَاكَة استراتيجية مع الصافي لتصنيع السيارات محليًّا باستثمارات أولية 40 مليون دولار

كتب- علاء حجاج:

أعلن الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، عن الشراكة الجديدة مع مجموعة الصافي، بهدف تطوير قطاع صناعة السيارات في مصر؛ من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى دول الجوار.

وبحسب بيان صحفي صادر عن مجموعة الصافي، فقد أسَّس الشريكان شركةً جديدة تحمل اسم "إس إن أوتوموتيف" SN Automotive لتتولى القيام بالعملية التجارية كاملة؛ بما تشمله من تمويل والحصول على حقوق تجميع وتصنيع وتوزيع سيارات حديثة تحمل علاماتٍ تجاريةً عالمية شهيرة.

وتبلغ نسبة مجموعة الصافي في الشركة 76%، وشركة النصر للسيارات 24%.

جاء الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة الصافي والنصر للسيارات خلال احتفالية عودة الشركة للإنتاج، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في انطلاقة تستعيد بها شركة النصر دورَها السابق عندما أُسِّسَتْ لإنتاج مختلف أنواع السيارات محليًّا، بالاستعانة بإمكانات مجموعة الصافي الواسعة في مجال التصنيع والتوزيع والتسويق.

قال الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، إن هذه الشراكة هامة لدعم رؤية مصر لتطوير صناعة السيارات وتعزيز مكانتها الإقليمية، وتحقيق أهداف الدولة المصرية من الشراكات مع القطاع الخاص.

قال عمرو صافي، الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال بمجموعة الصافي، إن المجموعة ملتزمة بدعم الصناعة الوطنية والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.

أضاف أن المجموعة تستهدف من خلال شركة SN Automotive القيام بدور محوري في توفير منتجات وخدمات عالية الجودة وذلك من خلال شبكة واسعة من المعارض وورش الصيانة، بالإضافة إلى تعزيز المُكَوِّن المحلي في صناعة السيارات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.

وبحسب صافي، فإن شركة SN Automotive ستقوم بتصنيع مجموعة متنوعة من طرازات السيارات في مصانع شركة النصر للسيارات، بما يُناسب مختلف شرائح العملاء، وذلك بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية؛ حيث تمَّ بالفعل التعاقدُ مع شركة سيارات صينية كبرى، ومن المقرر أن يتمَّ الإعلان عن الشراكة الأجنبية في منتصف عام 2025 بالتَّزَامُن مع إطلاق أول ثلاثة طرازات مُجَمَّعَة محليًّا، تعمل إحداها بالكهرباء، والاثنتان الأخريان بالبنزين، في خطوة تخدم السوق المصرية وأسواق دول شمال أفريقيا، مع التركيز على تعميق مستوى التصنيع؛ حيث تمَّ التعاقد على خطوط لحام آلية خاصة بالطرازات الثلاثة، بالإضافة إلى وكالة حصرية لتصنيع أتوبيسات يوتونج Yutong بجانب العمل على تصنيع عربات النقل الخفيف والثقيل، وجار التواصل المستمر مع الشركات المحلية الكبرى في مجال تصنيع المكونات المُغَذِّية لتعزيز هذا المشروع الحيوي.

وتتولى مجموعة الصافي إدارة سلاسل التوريد بالكامل، بما في ذلك استيراد المكونات، وتوفير المكونات المغذية من المصنعين المحليين، وتوزيع السيارات، وإدارة المعارض، وتقديم خدمات ما بعد البيع، لتقوم "إس إن أوتوموتيف" SN Automotive بكامل النشاط التجاري، وتقوم النصر للسيارت بجميع أنشطة التصنيع، كما تهدف الشراكة إلى زيادة نسبة المكونات المحلية في السيارات المصنعة من 49% لتتعدى 60%، مما يُسهم في دعم الصناعات المحلية والمغذية، وخلق فرص عمل جديدة.

وحول الاستثمارات المقدَّرة للمشروع.

قال الضافي، إن الاستثمارات الأولية تبلغ 40 مليون دولار، مع توقُّع زيادة الاستثمارات في المستقبل؛ لتوسيع نطاق العمليات.

جدير بالذِّكْر أن شركة النصر للسيارات أُسِّسَتْ في عام 1959، لتصبح أول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًّا في دعم الصناعة الوطنية، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2 في منطقة وادي حوف بحلوان، وتتكون من 9 مصانع، وقد شهدت الشركة تراجعًا عن قرار تصفيتها في عام 2017، وتمَّت إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها؛ استعدادًا لمرحلة جديدة من الإنتاج المتطور، بما يتماشى مع أهداف التنمية المُسْتَدَامَة، ورؤية مصر الصناعية المستقبلية.