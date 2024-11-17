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شعبة المواد الغذائية تطالب بكتابة سعر البيع للمستهلك على المنتجات

01:34 م الأحد 17 نوفمبر 2024

حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية

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كتبت- دينا خالد:

طالب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، بكتابة سعر البيع للمستهلك على المنتجات من قبل الشركات على جميع المنتجات وبالأخص السلع الاستراتيجية.

وأضاف المنوفي، في بيان اليوم، أنه لا يتم قبول أي زيادات في أسعار المنتجات دون وجود مبرر واضح لها.

وأشار المنوفي، إلى أن التاجر هو حلقة الوصل المباشرة مع المستهلكين، وأنه دائما ما يواجه تساؤلات من قبلهم حول أسباب وأوقات الزيادة في الأسعار.

وأكد المنوفي على أهمية الشفافية في الإعلان عن أي زيادات في الأسعار، مشددا على ضرورة أن يتم إبلاغ المستهلكين -بشكل واضح- ومسبق عن سبب هذه الزيادة من قبل الشركات المنتجة، حتى يكون لديهم فهم كامل للأسباب وراء ذلك. وأوضح أن توفير هذه المعلومات يعزز من ثقة المستهلكين في السوق ويمنع حدوث أي نوع من اللبس أو الاستغلال.

حازم المنوفي شعبة المواد الغذائية
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