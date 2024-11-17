باستثمارات 80 مليون دولار.. "الصافي" تُعلن عن خطط توسُّعية لمصنعها في Cairo ICT

كتب - علاء حجاج:

تشارك مجموعة الصافي للمرة الأولى في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT.

قال المهندس ضياء شعراوي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة الصافي، إن المشاركة في معرض Cairo ICT فرصةً للتعريف بقدرات المصنع على مستوى محلي ودولي. أضاف أن الشركة تسعى لتكون من الرواد في صناعة الإلكترونيات في مصر.

تسعى مجموعة شركات الصافي إلى توطيد مكانة المصنع باعتباره مركزًا صناعيًّا إقليميًّا يخدم السوق المصري والأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدةً من موقع مصر الاستراتيجي والاتفاقيات التجارية التي تسهِّل التصدير، كما تعمل الشركة على توسيع نطاق الاستثمارات في المصنع لتغطية الاحتياجات المستقبلية للسوق، ما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز قدرات مصر التنافسية في مجال الصناعات الإلكترونية.

ويضم مصنع الصافي 16 خطَّ إنتاج مخصصة لمجالات متنوعة تشمل إنتاج شاشات التلفزيون، والهواتف الذكية، وأجهزة الاتصالات، والكاميرات.

ويمتلك المصنع طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 600,000 وحدة من شاشات التلفزيون، و4 ملايين وحدة من الهواتف الذكية.

وتستثمر مجموعة الصافي أكثر من 80 مليون دولار في مصنعها، وهي استثمارات تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وتطوير التقنيات المستخدمة في عمليات التصنيع.