إعلان

باستثمارات 80 مليون دولار.. "الصافي" تُعلن عن خطط توسُّعية لمصنعها في Cairo ICT

12:55 م الأحد 17 نوفمبر 2024

"الصافي" تُعلن عن خطط توسُّعية لمصنعها في Cairo IC

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء حجاج:

تشارك مجموعة الصافي للمرة الأولى في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT.

قال المهندس ضياء شعراوي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة الصافي، إن المشاركة في معرض Cairo ICT فرصةً للتعريف بقدرات المصنع على مستوى محلي ودولي. أضاف أن الشركة تسعى لتكون من الرواد في صناعة الإلكترونيات في مصر.

تسعى مجموعة شركات الصافي إلى توطيد مكانة المصنع باعتباره مركزًا صناعيًّا إقليميًّا يخدم السوق المصري والأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدةً من موقع مصر الاستراتيجي والاتفاقيات التجارية التي تسهِّل التصدير، كما تعمل الشركة على توسيع نطاق الاستثمارات في المصنع لتغطية الاحتياجات المستقبلية للسوق، ما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز قدرات مصر التنافسية في مجال الصناعات الإلكترونية.

ويضم مصنع الصافي 16 خطَّ إنتاج مخصصة لمجالات متنوعة تشمل إنتاج شاشات التلفزيون، والهواتف الذكية، وأجهزة الاتصالات، والكاميرات.

ويمتلك المصنع طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 600,000 وحدة من شاشات التلفزيون، و4 ملايين وحدة من الهواتف الذكية.

وتستثمر مجموعة الصافي أكثر من 80 مليون دولار في مصنعها، وهي استثمارات تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وتطوير التقنيات المستخدمة في عمليات التصنيع.

Cairo ICT ضياء شعراوي مجموعة الصافي معرض Cairo ICT
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شعبة المواد الغذائية تطالب بكتابة سعر البيع للمستهلك على المنتجات

إعلان

إعلان

مجلس النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
رئيس النصر يكشف موعد إنتاج أول سيارة "ملاكي" بمصانع الشركة
تعديل قانون الإيجار القديم.. 6 توجيهات عاجلة من رئيس النواب
36 صورة تكشف أحدث شكل لمحطات ومسار الخط الأول من القطار الكهربائي السريع
السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط "القاهرة - الإسكندرية" بداية ديسمبر
رئيس الوزراء يفتتح معرض "Cairo ict" نيابة عن الرئيس السيسي
الشقة بـ 184 ألفًا.. خريطة بالأماكن والأسعار لشقق محدودي ومتوسطي الدخل بالمحافظات
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة