رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 28 من فعاليات معرض كايرو آي سي تي 2024

كتب- علاء حجاج - تصوير - محمود بكار :

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات كايرو اي سي تي والذي ينعقد بداية من اليوم 17 نوفمبر وحتى 21 نوفمبر .

يحظى المعرض هذا العام بحضور حكومي واسع وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قال أسامة كمال، رئيس شركة تريد فيرز إنترناشونال-المنظمة لمعرض القاهرة الدولى للاتصالات-، إن المعرض يستهدف زيادة عدد العارضين وعدد الزوار بنسبة 50% في نسخة العام الحالي، وإطلاق معرض she innovate الذي يهدف إلى تشجيع الفتيات على الابتكار والإبداع في مجالات التكنولوجيا، ويستهدف الفتيات من سن 14 إلى 24 عامًا، ضمن فعاليات “كونكتا”، هذا بجانب معرض ومؤتمر PAFIX الخاص بالمدفوعات الإلكترونية والشمول المالي، ومعرض ومؤتمر الألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية والتكنولوجيا الترفيهية Connecta، وملتقى الإبداع وساحة الابتكار Innovation Arena، والنسخة الثالثة من Cyber Zone الحدث التنافسي المبتكر في مجالات الأمن السيبراني.

أضاف أن الدورة الجديدة ستركز بشكل خاص على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم تخصيص القاعة 3 بالكامل لهذا المجال بالإضافة إلى مراكز البيانات والحوسبة السحابية، بما يعكس الاهتمام الكبير بالتطورات التكنولوجية الحديثة.

وتشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نسخة هذا العام من المعرض بدعم وحضور قوي من خلال جناح مميز للوزارة والهيئات التابعة لها، ومنها المصرية للاتصالات، والتي تشارك في 3 قاعات مختلفة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والبريد المصري.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 2024، يقام في مركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.