أستاذ تمويل: توطين صناعة السيارات يخفف الضغط على موارد النقد الأجنبي

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن مصر تبذل جهودًا قوية لتوطين صناعة السيارات وتعميق المكون المحلي في هذه الصناعة الحيوية، مما سيساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي.

وفي مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم السبت، أشار إلى أن مصر تهدف لتحقيق مستهدف إنتاج نصف مليون سيارة سنويًا، مما يعزز موقعها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح إبراهيم أن الدولة المصرية تعمل على تأهيل القطاع الصناعي بشكل شامل، من خلال شراكات استراتيجية مع شركات دولية كبرى، مع التركيز على صناعة السيارات الكهربائية والمكونات الأساسية مثل البطاريات.

وأضاف أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرًا تعكس اهتمام المستثمرين العرب والدوليين بالفرص الواعدة في السوق المصري.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن مصر تعتمد على استراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يجعلها من بين الاقتصادات الأسرع نموًا والأكثر التزامًا بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد أن الجهود المبذولة لتطوير الصناعات المغذية للسيارات تعزز قدرة مصر على تحقيق التكامل الصناعي وزيادة القيمة المضافة محليًا.

وشدد على أن هذه الخطط لا تهدف فقط إلى تلبية احتياجات السوق المحلي، بل تسعى أيضًا لتعزيز دور مصر في المحيط الإقليمي والدولي كقاعدة صناعية رئيسية لصناعة السيارات.

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