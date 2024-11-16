جهود صندوق مكافحة الإدمان في أسبوع.. وحدة جديدة للكشف عن تعاطي المخدرات

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، تقريرًا عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من 7 حتى 14 نوفمبر 2024.

وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إطلاق الدكتورة مايا مرسي، الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024 - 2028" والتي تم إعدادها بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان و12 وزارة وجهة معنية وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك نيابة عن رئيس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة الإدمان الدكتور مصطفى مدبولي وتحت رعاية رئيس الجمهورية.

جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في أسبوع

تضمن التقرير، بدء تشغيل وحدة جديدة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بالعاصمة الإدارية، حيث تقدم الوحدة الكشف للعاملين المخاطبين بقانون 73 لسنة 2024 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وذلك في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024 - 2028" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشمل التقرير، تنفيذ 424 نشاطًا متنوعًا في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية منها مبادرة "خدعوك فقالوا" بـ 10 ميادين بالمحافظات أيضًا، وتنفيذ أنشطة متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وتنفيذ 65 نشاطًا متنوعًا بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة، وتنفيذ 52 نشاطًا متنوعًا في 8 مناطق مطورة "بديلة العشوائيات".

وتضمن التقرير، تنفيذ 50 نشاطًا في 6 بيوت تطوع تابعين للصندوق في الجامعات المصرية، واستمرار تقديم جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانًا وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 2218 مريضًا من خلال 33 مركزًا علاجيًا في 19 محافظة حتى الآن.

وشمل التقرير، الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات لـ 13556 موظفًا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانًا وفي سرية تامة لأي موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله، بالإضافة إلى استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات على سائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية، وتنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي.

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