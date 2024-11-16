"جولدمان ساكس" تحذر من حروب ترامب التجارية ستؤدي إلى خسائر "اليوان"

وكالات

حذرت مجموعة "جولدمان ساكس"، من احتمالية تراجع قيمة عملة "اليوان" الصينية أكثر مقابل الدولار، مع استعداد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، فرض تعريفات جمركية على الصادرات الصينية، ما قد يؤدي إلى إشعال حرب تجارية.

وقال استراتيجيون ، بحسب، وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، إنه من المحتمل أن تكون الصين الهدف الأساسي لحروب ترامب التجارية، وقدروا ارتفاع الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية بمعدل مؤثر يبلغ 20 نقطة مئوية، في خطوة من المفترض أن تحدث في وقت مبكر من الإدارة.

وأضافوا، أنه من المتوقع أن يصل سعر عملة "اليوان" - التي ضعفت قيمتها بنسبة 1.7% مقابل الدولار الأمريكي منذ فوز ترامب في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة - إلى 7.40 لكل واحد دولار أمريكي خلال ثلاثة أشهر، بالمقارنة مع المستوى الحالي البالغ 7.23 مقابل واحد دولار أمريكي.

وأوضح الاستراتيجيون، أن تداول اليوان الصيني سيصل بالقرب من 7.50 مقابل واحد دولار أمريكي خلال ستة أشهر و12 شهرًا.

ويهدد التحول الحمائي المحتمل في الولايات المتحدة بحدوث انقلاب في التجارة العالمية وإبقاء أصول الأسواق الناشئة تحت الضغط.

وعلى الرغم من المخاطر التجارية، فإنه من المحتمل أن تحدد جهود صناع السياسات الصينيين - المبذولة لوضع حد أدنى للنشاط الاقتصادي المحلي وأسواق العقارات والأسهم - "الصورة الأشمل" لأصول البلاد / على حسب الوصف من قبل الاستراتيجيين.