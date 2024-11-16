شعبة الدواجن تتوقع انخفاض أسعار البيض قريبا بالأسواق

كتبت- دينا كرم:

توقع عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، زيادة كبيرة في الإنتاج المحلي من البيض مع نهاية العام الحالي وبداية العام الجديد، متوقعا ارتفاع الإنتاج السنوي من 8.5 مليار بيضة إلى 11 مليار بيضة.

وأشار السيد، لمصراوي، إلى أن هذة الزيادة الإنتاجية ستؤدي إلى توفر كميات كبيرة في السوق، مما سيؤدي إلى خفض الأسعار.

وأضاف السيد، أن طرح بيض المائدة في السلاسل التجارية بسعر 150 جنيهًا خطوة جيدة من الدولة لصالح المستهلك ومحاولة لتوفير السلعة للمستهلك بسعر مناسب بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار البيض في الفترة الماضية حيث وصل سعر طبق البيض إلى 175 جنيها.

وأوضح السيد أن التكلفة الفعلية لطبق البيض تصل إلى نحو 110 جنيهات وذلك لأن كرتونة البيض تستهلك نحو 6 كيلو ونصف علف.

وأضافة السيد، أن السعر النهائي بعد إضافة هامش ربح عادل للمنتجين يجب أن يكون نحو 120 جنيهًا، لذلك فان طرح البيض بسعر 150 جنيهًا يعتبر كأنه تثبيت للسعر لتفادي الارتفاع الذي وصل له، كما أنه من المتوقع أن ينخفض أكثر مع زيادة الإنتاج المحلي.

واتفقت وزارة الزراعة واتحاد منتجي الدواجن، على قيام الاتحاد بإمداد السلاسل الغذائية الآتية (هايبر وان- فتح الله ماركت- جملة ماركت- بيت الجملة- سعودي ماركت) بكميات مفتوحة من بيض المائدة بسعر تسليم 150 جنيهًا، على أن تقوم تلك السلاسل بطرحها للجمهور بسعر 150 جنيهًا وتحمل تلك السلاسل فارق التكلفة.

وأكد السيد على أهمية قيام المنتجين بمراجعة تكاليف الإنتاج لتحقيق استقرار سعري يرضي الطرفين، أي المنتج والمستهلك.

وأضاف: "لا نطالب المنتجين بالخسارة، ولكن بمراجعة دقيقة للتكاليف للوصول إلى سعر عادل"، كما أكد على قيام الجهات المعنية، مثل الغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن، بدور مجتمعي يهدف إلى العمل على توفير السلعة بأسعار مناسبة للمستهلك.

وأشار إلى أن الكميات المستوردة من البيض التركي ضئيلة جدًا ولا تمثل سوى 0.01% من الاستهلاك المحلي، وبالتالي لا تؤثر على طبيعة حاجتنا واستهلاكنا للبيض المحلي، أو أن تؤثر على الأسعار فهي خطوة جاءت من أجل ضبط السوق ولتكون رسالة للمنتجين بخفض الأسعار.