بعد عودة النصر للسيارات.. متى تأسست ولماذا توقفت؟

كتبت- أمنية عاصم:

يشهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الاحتفال بعودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج بعد سنوات من التوقف، وذلك من خلال إنتاج دفعة من الأتوبيسات لصالح وزارة النقل المصرية.

ويستهدف ذلك إعادة الإنتاج المحلي من السيارات في إطار خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات في مصر بما فيها السيارات الكهربائية.

وتأسست شركة النصر لصناعة السيارات - التى تعد إحدى كبرى شركات الصناعة في مصر والشرق الأوسط- عام 1960 وبدأت الشركة إنتاجها عام 1964 ببطارية واحدة بعدد 50 فرن بطاقة إنتاجية 328 ألف طن كوك تعديني سنوياً.

وبدأت شركة النصر لصناعة السيارات إجراءات التصفية في نوفمبر 2009، وذلك بسبب وصول مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه مصري، حيث تقلص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، ثم عاودت العمل بشكل جزئي في عام 2013، حتى توقفها عن الإنتاج في عام 2015.

وفي عام 2016، أجريت مفاوضات لتسوية مديونيات الشركة لتتمكن من العمل مجدداً، وفي أغسطس 2022 صدر قرار بدمجها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لإنشاء كيان متخصص في صناعة السيارات الكهربائية.

وتضم الشركة حالياً أربعة مصانع هم مصنع الكوك ومصنع تقطير القطران، مصنع النترات، الوحدة متعددة الاغراض، وكما تمتلك الشركة ثلاثة أرصفة هم رصيف بميناء الإسكندرية ورصيف بميناء الدخيلة بالإسكندرية، ورصيف على النيل.