نائب وزير المالية: نتطلع لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص دوليًا وإقليميًا

كتبت- منال المصري:

أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلاً من التوسع في السياسات الحمائية.

وأوضح في بيان للوزارة اليوم حول كلمته في مؤتمر "استدامة الاستثمار" بباريس، أن القطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا.

الممارسات الحمائية تخل بالتنافسية

كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة.

وأوضح صبحي أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن مصر تشجع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص.

وأضاف أن الإصلاحات الضريبية الأخيرة تعد خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة.

وأشار إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة في إطار زمنى محدد.

دفع جهود نمو القطاع الخاص

وأضاف نائب الوزير أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.