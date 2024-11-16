سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات اليوم السبت

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب اليوم السبت، وانخفض سعر الجرام بنحو 35 جنيهًا، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2357 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3030 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3535 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4040 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 28280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06 % إلى نحو 2563 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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