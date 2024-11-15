بفضل قوة الدولار وزيادة المعروض.. هبوط حاد في أسعار النفط العالمية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

واصلت أسعار النفط تراجعها الحاد، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في الأسواق العالمية، متأثرة بالمخاوف من وجود فائض في المعروض بالإضافة إلى التوقعات بشأن الفائدة الأمريكية.

وشهدت عقود النفط الخام الأمريكي هبوطًا بحوالي 2.43% ووصلت إلى مستويات 67 دولارًا للبرميل. وأيضا، يتم تداول عقود خام برنت الفورية قرب مستويات 71.08 دولارًا للبرميل منخفضة بنسبة 1.84%.

ويتجه خام برنت للتراجع بواقع 2.2% خلال الأسبوع، فيما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لهبوط بنسبة 2.7%.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الخميس، إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين بزيادة قدرها 750 ألف برميل.

وتعرضت الأسعار لضغوط أيضًا بسبب قوة الدولار، الذي قفز أمس الخميس إلى أعلى مستوى في عام ويتجه لتحقيق مكسب لليوم الخامس على التوالي بدعم من ارتفاع العوائد وفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.