اقتصادي: استقرار سعر صرف الجنيه يهيئ بيئة جاذبة للاستثمار

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تمثل أحد المحاور الأساسية التي تزيد من المعروض من العملات الأجنبية في السوق المصري، وهذا بدوره يسهم بشكل كبير في استقرار سعر صرف الجنيه ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمار.

وأشار عنبر، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن استقرار الاقتصاد يساهم في رفع الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التشغيل، مما يقلل من فاتورة الواردات ويسهم في تعزيز توطين الصناعة داخل مصر، مؤكدًا أن أي تحسن في مؤشر اقتصادي معين ينعكس إيجابيًا على باقي المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأضاف أن المستثمرين يبحثون عن بيئات توفر لهم الثقة واليقين لتحقيق أرباحهم، وهو ما تتمتع به مصر رغم حالة اللا يقين التي يشهدها العالم.

وأشار إلى أن هذه الثقة في الاقتصاد المصري مدعومة بشهادات العديد من المؤسسات الدولية، مما يعزز من جاذبية السوق المصري كوجهة استثمارية مستقرة.

اقرأ أيضًا:

لموظفي العام والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في 2025

اقتصادية و5 نجوم.. أسعار عمرة رجب 2025