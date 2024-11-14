شعبة المواد الغذائية: زيادة أسعار الزيوت بنسبة 18.5% غير مبررة وتعود للمُنتج

كتب- حسن مرسي:

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، إن أسعار الزيت الخام شهدت ارتفاعات متتالية بالسوق المحلي بنسبة 18.5%.

وأضاف المنوفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر "mbc مصر"، أن زيادة أسعار الزيوت بنسبة 18% غير مبررة وتعود للمُنتج.

وأوضح حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، أن سعر كيلو الزيت ارتفع إلى 77 جنيها مقابل 66 جنيها بزيادة نحو 11 جنيها، مشيرًا إلى أن جميع الشركات المنتجة للزيوت في مصر قد رفعت أسعار منتجاتها بشكل متزامن بداية من أول نوفمبر الجاري.

وأرجع المنوفي ارتفاع أسعار الزيت، إلى زيادة أسعاره عالميا، حيث نعتمد على استيراد أغلب احتياجاتنا من الزيوت من الخارج.

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