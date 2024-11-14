دليل المبتدئين لفهم وتحليل مؤشرات الأسواق المالية العالمية

إعلان تحريري:

اليوم باتت الأسواق المالية العالمية واحدة من أكثر المجالات الاقتصادية تعقيدًا وأهمية، والسبب في ذلك يرجع إلى إمكانية توفيرها فرص استثمارية أكثر من رائعة للجميع في أنحاء العالم من خلال تداول الأسهم، والسلع، والعملات، وغيرها الكثير من الأصول المالية المتنوعة، ومع ذلك فإن الولوج إلى هذا السوق ليس سهلًا كما يبدو، فالربح لا يتم فيها بضربة حظ أو شكل عشوائي، وإنما مبني على تحليلات دقيقة للسوق، بالإضافة إلى الإلمام بالمؤشرات المالية الأساسية التي تعد بمثابة البوصلة لتوجه القرارات الاستثمارية.

في التقرير التالي سيقدم لك دليل مبسط وشامل لفهم وتحليل أهم مؤشرات الأسواق المالية العالمية في سوق التداول. فابقوا معنا.

ما هي مؤشرات الأسواق المالية؟

هي عبارة عن أدوات إحصائية تعكس أداء مجموعة من الأصول أو الأسواق، حيث يمكن اعتبارها المقياس الذي يعكس حركة الأسواق في العموم أو حركة مجموعة من الأصول على وجه الخصوص، كالأسهم والسلع. يتم استخدام هذه المؤشرات بشكل رئيسي لكي يتم تقييم الأداء الإجمالي للسوق أو قطاع محدد، وهذا بالتأكيد يساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات مدروسة حول أنسب الأوقات التي يمكنهم فيها بيع أو شراء الأصول، مما يتيح لهم فرص مهمة لتحقيق الربح المالي.

أهمية فهم المؤشرات المالية؟

من المهم للغاية أن تعرف إلى أين تتجه المؤشرات المالية لأنها تساعد المستثمرين في التالي:

تحديد الاتجاهات الاقتصادية : حيث تعطي المؤشرات مثل مؤشر "داو جونز" أو "S&P 500" نظرة عامة عن صحة الاقتصاد، وبالطبع هذا سيساعدك على اختيار الأصول المالية ذات الاقتصاد القوي للتداول عليها.

: حيث تعطي المؤشرات مثل مؤشر "داو جونز" أو "S&P 500" نظرة عامة عن صحة الاقتصاد، وبالطبع هذا سيساعدك على اختيار الأصول المالية ذات الاقتصاد القوي للتداول عليها. التنبؤ بحركة السوق : تحركات المؤشر مرتبطة بتحركات السوق، لذا يمكن أن تكون التغييرات في المؤشرات إشارة إلى تحولات محتملة في الأسواق المالية.

: تحركات المؤشر مرتبطة بتحركات السوق، لذا يمكن أن تكون التغييرات في المؤشرات إشارة إلى تحولات محتملة في الأسواق المالية. اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة: الفهم العميق للمؤشرات يساعد المستثمرين على معرفة متى يكون السوق مناسبًا للدخول أو الخروج وإبرام صفقات البيع والشراء.

ما هي أهم المؤشرات العالمية؟

بالرغم من وجود العديد من المؤشرات المالية المعروفة في السوق، إلا أن هناك مؤشرات بحد ذاتها هي التي يتم استخدامها لتقييم الأسواق العالمية، إليكم أبرزها:

مؤشر داو جونز الصناعي (Dow Jones Industrial Average)

بالطبع لا يمكننا أن نتحدث عن المؤشرات المالية العالمي دون أن نتحدث عن مؤشر داو جونز الصناعي، حيث أن هذا المؤشر يعد واحدًا من أقدم وأشهر المؤشرات في العالم. يتضمن المؤشر بداخله حوالي 30 شركة أمريكية كبرى من أكبر الشركات الرائدة هناك، لذا فهو خير دليل يمكن استخدامه للتعرف على أداء العام للسوق الأمريكي، خصوصًا الشركات الصناعية الكبرى، ومن الجدير بالذكر، أن مؤشر داو جونز من أهم الأدوات التي يتم استخدامها من قبل المستثمرين في مختلف أنحاء العالم عند الرغبة في تحليل السوق الأمريكي.

مؤشر S&P 500

يتضمن هذا المؤشر بداخله 500 شركة أمريكية متنوعة في مختلف القطاعات، وهو مقارنة مع مؤشر داو جونز يعتبر أداة أكثر شمولًا، ويمكن الاستفادة منه عند الرغبة في الحصول على صورة أوسع عن أداء الاقتصاد الأمريكي ككل، ما يميز مؤشر ر S&P 500 معيارًا للاستثمارات الآمنة والطويلة الأجل التي يتضمنها.

مؤشر ناسداك (NASDAQ)

لا يمكننا أبدًا أن ننسى أيضًا مؤشر ناسداك الذي يجذب الكثير من المستثمرين إليه، خصوصًا أنه يركز على قطاع التكنولوجيا والشركات ذات النمو المرتفع، وهي من المجالات الاستثمارية المربحة بشكل كبير في عصرنا الحالي، لذا يعتبر هذا المؤشر مثاليًا للمستثمرين المهتمين بالتكنولوجيا والشركات الرقمية الناشئة.

مؤشر نيكي 225 (Nikkei 225)

مؤشر ياباني مهم، ولا يقتصر على دولة بحد ذاتها، ويمكننا القول إن مؤشر نيكي هو المؤشر الأساسي لأسواق الأسهم اليابانية، والسبب في ذلك راجع إلى أنه يضم بداخله 225 شركة يابانية ويعتبر من أكثر المؤشرات تأثيرًا في منطقة آسيا. يُستخدم كمؤشر رئيسي لتتبع أداء الاقتصاد الياباني وتأثيراته على الاقتصاد العالمي.

مؤشر FTSE 100

هذا المؤشر يضم بداخله مجموعة من 100 شركة مدرجة داخل بورصة لندن، ولديه العديد من الشركات الكبيرة بداخله أمثال شركة "BP" و"HSBC"، لذا فيمكن الاستفادة منه بشكل كبير لأنه يعكس حالة الاقتصاد البريطاني وأداء الشركات البريطانية على المستوى الدولي.

كيفية يمكن تحليل المؤشرات المالية؟

هناك مجموعة من الخطوات التي يمكنك بها تحليل المؤشرات المالية حتى تستطيع التنبؤ بتحركات السوق أو يمكن ترك ذلك لخدمات متقدمة مثل خدمة إدارة المحفظة من فريق ثقة، أما عن كيفية التحليل والخطوات، وهي تتمثل في التالي.

مراقبة الاتجاهات الطويلة الأجل

لا داعي للنظر لتحركات المؤشر اليومية لأنها لن تعطيك صورة أوضح عن وضع الاقتصاد لأنها مبنية على تحركات لحظية على مدار اليوم، لذا من الأصح التركيز على الاتجاهات طويلة الأجل التي تمتد إلى أكثر حتى من الأسبوع فنحن نتحدث عن تحركات على مدار سنة أو عدة سنوات، فهذه هي التحركات التي ستعطى لك صورة أوضح عن الأداء المستقبلي لمؤشرات الأسواق المالية العالمية، فمراقبة اتجاهات السوق طويلة الأجل على مدى عدة سنوات سيساعد على فهم ما إذا كان السوق في اتجاه صعودي أو هبوطي.

مقارنة الأداء بين المؤشرات

لتحليل المؤشرات بشكل دقيق حاول أن تقارن أداء مؤشر معين مع مؤشرات أخرى في نفس السوق، فإذا وجدت أن مؤشر يتفوق بشكل ملحوظ على المؤشر الآخر، فقد يكون ذلك إشارة إلى وجود فرص استثمارية معينة في هذا السوق يمكن استغلالها، ولكن تأكد من أن المقارنات تتم على مؤشرات في نفس ذات اختصاص الأسهم حتى تكون النتائج دقيقة.

الاعتماد على البيانات الاقتصادية

معدلات الفائدة، والتضخم، والناتج المحلي الإجمالي جميعها عوامل تلعب دورًا مهمًا للغاية في التأثير على حركة المؤشرات المالية، فمثلًا لو شهد السوق معدلات تضخم مرتفعة قد يؤدي هذا بالتبعية إلى انخفاض أسعار الأسهم، مما يؤثر بدوره على أداء المؤشر، لذا فإنه من المهم متابعة البيانات الاقتصادية أول بأول للتعرف على مستقبل المؤشرات بشكل دقيق.

استخدام التحليل الفني

من خلال دراسة الرسوم البيانية لاتجاهات السوق في الفترات الزمنية السابقة يمكن التنبؤ بالتحركات المستقبلية، وبالتالي تحديد نقاط الدخول والخروج المثلي بناءً على الأنماط السابقة لحركة المؤشرات، وهنا نشير بأهمية استخدام ما يسمى المؤشرات الفنية، مثل مؤشر فيبوناتشي في التداول.

في النهاية كانت هذه أبرز التفاصيل المتعلقة بتحليل وفهم المؤشرات المالية العالمية، ومن الجدير بالذكر، أن أدوات مثل الاستعانة بمنصات التداول التي توفر رسوم بيانية وتحليلات جاهزة أو متابعة المقالات والتقارير الاقتصادية الصادرة عن البنوك المركزية والشركات الكبرى أو حتى متابعة الأخبار المالية يمكن أن تقدم لك تحليل شامل وفهم متعمق لتحركات المؤشرات المالية بالمستقبل، وبالتالي تحديد الفرص الاستثمارية المناسبة لك، نتمنى لكم التوفيق.