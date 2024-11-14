بعد فوز ترامب.. 6.8% هبوطا في سعر الذهب بمصر في 9 أيام فما السبب؟

كتبت- أمنية عاصم:

شهد سعر الذهب في الأسواق المحلية تراجعا بنسبة 6.8% وسط تراجعه عالميا بعد مرور 9 أيام من فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن التراجعات العالمية لأسعار الذهب جاءت مدفوعة باتجاه المستثمرين إلى نحو بيع المعدن الأصفر والاتجاه نحو الاستثمارات وشراء الأسهم.

وانخفض سعر الذهب عالميا خلال آخر 9 أيام بنسبة 6.6% مسجلا 2555 دولارا للأونصة خلال تعاملات اليوم من 2738 دولار للأونصة خلال يوم الثلاثاء 5 نوفمبر قبل يوم واحد من الإعلان بفوز ترامب.

وأوضح نادي نجيب أن تلك الانخفاضات انعكست على أسعار الذهب المحلي خاصة على مدار اليومين الماضيين.

وفقد سعر الدولار خلال تعاملات اليوم نحو 90 جنيها بشكل مفاجئ بعد تراجع سعر الذهب عالميا.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 بنحو 260 جنيها إلى 3550 جنيها اليوم من 3810 جنيهات للجرام بعد فوز ترامب.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 بنحو 297 جنيها إلى 4057 جنيها اليوم من نحو 4354 جنيهًا للجرام خلال 9 أيام.

وشهد سعر الجنية الذهب هبوطًا بنحو 2080 جنيها إلى 28400 جنيه اليوم من 30480 جنيها خلال 9 أيام.