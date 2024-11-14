تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 14 نوفمبر

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 4042 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4101 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3588 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3075 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28707 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.