طاقة عربية توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء لإنشاء مزرعة رياح الزعفرانة بقدرة 3.2 جيجاوات

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة طاقة عربية عن توقيعها مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء لإنشاء مزرعة رياح الزعفرانة عبر مشروع طاقة متجددة بقدرة 3.2 جيجاوات ( رياح وشمسية).

وفق الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة المصرية، أن شركة فولتاليا – إحدى شركات التابعة- قامت بالتوقيع مذكر تفاهم مبدئية مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف الإفصاح، أن المذكرة تهدف التفاهم إلى دراسة إنشاء محطة طاقة متجددة ( رياح / شمسية ) بقدرة 3.2 جيجاوات في محافظة السويس من خلال تطوير واستحداث محطة رياح الزعفرانة الحالي.

وتم تدشين محطة رياح الزعفرانة بقدرة 545 ميجاوات من قبل الحكومة المصرية قبل عشرين عامًا وكانت الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق الإفصاح.

ويمثل هذا المشروع خطوة هامة في رحلة مصر نحو الطاقة المتجددة ومع اقتراب نهاية العمر التشغيلي لتوربينات الرياح الحالية ، أصبح من الضروري وضع استراتيجية جديدة لتجديد المحطة.