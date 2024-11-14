ارتفاع اللحوم والفول.. أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الفول، والسكر، والعدس، والبيض البلدي، واللحوم، والمسلى الصناعى خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.22 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 55.55 جنيه، بزيادة 1.42 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.85 جنيه، بزيادة 76 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 81.33 جنيه، بتراجع 1.82 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.32 جنيه، بزيادة 1.33 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.49 جنيه، بزيادة 57 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 58.79 جنيه، بتراجع 7.49 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.45 جنيه، بزيادة 4 جنيهات.

لتر زيت الذرة: 97.89 جنيه، بتراجع 17 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 407.85 جنيه، بزيادة 14.49 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.85 جنيه، بزيادة 42 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 28.1 جنيه، بتراجع 19 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 44.54 جنيه، بزيادة 49 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 133.36 جنيه، بتراجع 2.07 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 260.47 جنيه، بتراجع 1.66 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.27 جنيه، بزيادة 61 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 100.69 جنيه، بزيادة 2.28 جنيه.