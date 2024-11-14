انخفاض الطماطم والبصل .. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الطماطم، والبصل الأحمر، والخيار، وعنب رومي أحمر، والليمون البلدي خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.



البطاطس بين 9 جنيهات و18 جنيها.



البصل الأحمر بين 9 جنيهات و 14 جنيه، بتراجع جنيه.



البصل الأبيض بين 15 و20 جنيهًا.



الكوسة بين 7 جنيهات و10 جنيهات.



الباذنجان البلدي بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.



الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.



الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و 12 جنيهًا.



الملوخية 10 جنيهات.



الخيار الصوب بين 11 و15 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.



الخيار البلدي بين 7 جنيهات و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر بين 15 و 25 جنيها، بتراجع جنيه.



جوافة بين 10 و20 جنيها.



بلح سيوي بين 35 و 75 جنيها.



برتقال بلدي بين 7 و11 جنيهات، بزيادة جنيه.



الليمون البلدي بين 6 و18 جنيهات، بتراجع 8 جنيهات.







