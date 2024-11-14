وزير المالية: نتطلع لاستكشاف آليات تمويلية كسندات الاستدامة ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر

كتبت- منال المصري:

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التعامل مع التحديات المناخية يتطلب تضافر الجهود الدولية، وبرامج التمويل الميسر المستدام، حيث التمويل المناخي يتطلب تعاونًا دوليًا برؤية مبتكرة وأكثر استجابة للاحتياجات الأساسية.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في منتدى استدامة المديونية المدعوم من وزارة المالية المصرية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في "يوم التمويل" بمؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، أن تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة الذي تم إطلاقه في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يمكن أن يكون جزءًا من الحل في قضية «التمويل المناخي»، داعيًا الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى هذا التحالف؛ على نحو يسهم في دفع المسار التنموي.

وأضاف الوزير، أن الفجوات التمويلية تتسع بالدول النامية والإفريقية مع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أننا نتطلع إلى الاستفادة من أدوات التمويل المستدام في تحقيق الأهداف المناخية والتنموية بأفريقيا، واستكشاف آليات تمويلية مبتكرة كسندات الاستدامة ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر.

أوضح الوزير، أن التمويل منخفض التكاليف، واستخدام الضمانات لخفض التكلفة يعزز مساهمات القطاع الخاص في التحول للاقتصاد الأخضر بما ينعكس في نمو الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الصديقة للبيئة.





