انخفض 50 جنيها.. سعر الذهب يسجل خسائر ببداية التعاملات الصباحية اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب 50 جنيهًا ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس في مصر، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2394 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3078 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3590 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4103 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 28720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.64% إلى نحو 2556 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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