1.37 تريليون جنيه من 25 بنكا.. خبيرة مصرفية تكشف تفاصيل سحب المركزي سيولة جديدة

كتبت- داليا الظنيني:

أعلنت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، عن تفاصيل سحب البنك المركزي سيولة جديدة بأكثر من تريليون جنيه من 25 بنكًا في السوق.

وقالت "الدماطي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "فاتن عبد المعبود"، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي سحب سيولة بنحو 1.37 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة، معقبة: "البنوك تتقدم بشراء ودائع أسبوعية".

تأثير سحب المركزي السيولة من السوق

وأوضحت الخبيرة المصرفية، أن مصر يوجد بها سعر صرف مرن ومستقر، مشيرة إلى أنه فى حال تخفيض التضخم فإن الأسعار ستنخفض، بالإضافة إلى أنه سيتم تخفيض سعر الفائدة الأساسية في البنوك.

وتابعت: فى حال توجه البنك المركزي لسحب السيولة من السوق فهذا يعتبر من أهم الوسائل لمكافحة التضخم، قائلة: "البنك المركزي يُحضّر للفترة القادمة من أجل تقليل مستوى التضخم في مصر، ومن ثم تخفيض الأسعار".

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