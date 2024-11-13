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هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء

03:35 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- دينا كرم:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.47 % إلى مستوى 31433 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.30 % وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.49%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 138.12 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 23.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 161.93 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.08% إلى مستوى 31621 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.

البورصة مؤشرات البورصة هبوط جماعي لمؤشرات البورصة
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