خريطة الأسعار: ارتفاع اللحوم والحديد والبيض والذهب يرتفع بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار اللحوم، والبيض، والحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الدواجن والجبن الأبيض، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تهبط بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء ( موقع رسمي)

انخفاض الليمون وارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الأربعاء

انخفاض السبيط .. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء

ارتفاع اللحوم وانخفاض الجبن الأبيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب يرتفع بمنتصف تعاملات الاربعاء