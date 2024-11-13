زيادة الطلب العالمي.. لماذا قفزت صادرات البطاطس المجمدة المصرية 860% في 9 أشهر؟

كتبت- دينا كرم:

قال تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، لمصراوي، إن صادرات البطاطس المجمدة قفزت 860% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي بدعم القفزة الهائلة في صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

وأرجع هذا الارتفاع التي شهدته صادرات البطاطس المجمدة، إلى زيادة الطلب العالمي على المنتج، في ظل نقص المعروض عالميًا، مما عزز من حجم الطلب على الصادرات المصرية.



وكانت البطاطس المجمدة واحدة من أبرز السلع الغذائية المصدرة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري حيث بلغت قيمة صادراتها 168 مليون دولار، محققة نموًا غير مسبوق بنسبة 860%، وفق بيان صادر أمس من المجلس التصديري للصناعات الغذائية.



وأضاف الضوي أن مصر استطاعت، بفضل توسعاتها الكبيرة في المجال الزراعي، أن توفر كميات كبيرة لتصنيع منتجات "الفرينش فرايز"، وهو ما أسهم في هذا النمو الكبير في صادرات هذا القطاع.



زيادة الصادرات الأعوام المقبلة

وتوقع الضوي استمرار زيادة الصادرات في هذا القطاع خلال شهر ديسمبر المقبل والأعوام القادمة.



كما أن المجلس بصدد عقد ندوة الكترونية "ويبينار" لتحديد أكبر الأسواق المستقبلة للبطاطس المجمدة المصرية، وحول الأسواق التي يستهدف القطاع الدخول لها، وفق الضوي.



كان محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، قال في بيان صحفي أمس، إن صادرات القطاع الغذائي ككل شهدت ارتفاعًا بنسبة 18% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، لتبلغ 4.6 مليار دولار، محققة بذلك زيادة بنحو 688 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من 2023، حيث سجلت الصادرات حينها 3.9 مليار دولار.



في حين بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال 10 سنوات من الفترة من 2014 إلى سبتمبر 2024، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 39.6 مليار دولار.

