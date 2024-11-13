انخفاض أرباح عامر جروب 61% مسجلا 15.6 مليون جنيه في 9 أشهر

كتبت- أمنية عاصم:

أظهرت بيانات مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) تراجع صافي الربح بعد حصم الضرائب بنحو 61% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي.

ووفق تقرير المؤشرات المالية المجمعة حول أول 9 أشهر من 2024 المنشور على موقع البورصة اليوم، تراج إجمالي الأرباح إلى نحو 15.6 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل نحو 40.1 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

انخفاض الإيرادات

وتراجعت إيرادات الشركة بشكل طفيف 3% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 895.9 مليون جنيه مقابل 923.5 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق بيان المجموعة.

وتأسست شركة مجموعة عامر القابضة عام 2007 وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2011.

وهي متخصصة في العمل ضمن قطاع العقارات مع التركيز على التطوير العقاري، وتسعى الشركة لوضع معايير جديدة في سوق المنتجعات الأسرية متعددة الاستخدامات في مصر والشرق الأوسط.