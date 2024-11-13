160 % زيادة في صافي أرباح "مصر للألومنيوم خلال الربع الأول من العام المالي الحالي

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة مصر للألومنيوم زيادة صافي الأرباح بعد خصم الضرائب 160% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مسجلا نحو 4.2 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام السابق .



89 % نموا في الإيرادات

ووفق الإفصاح المرسل للبورصة، سجلت إيرادات الشركة نحو 11.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 5.9 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام السابق بنمو 89%.

وتأسست شركة مصر للألومنيوم عام 1976، وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1997، في إنتاج الألومنيوم الخام والنصف مشكل للبيع المحلي والخارجي. ويعد مصنع الشركة في صعيد مصر أكبر مصنع الومنيوم في العالم العربي بطاقة إنتاجية أكثر من 320 طن سنويًا.









