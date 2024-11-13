انخفاض السبيط .. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الأسماك المكرونة السويسي والسبيط والكاليماري، والجمبري الصغير خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 66 و 68 جنيها، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و 100 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 180 و 280 جنيه، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 80 و 120 جنيها، بتراجع 15 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و 300 جنيها، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.