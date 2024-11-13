كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13-11-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن هبط سعره أمس الثلاثاء وانخفض الجرام بنحو 53 جنيها.

يذكر أن سعر الذهب أمس الثلاثاء في مصر، هبط وانخفض الجرام بنحو 53 جنيها، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13-11-2024 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4132 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3615 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3099 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2410 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1721 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 128502 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 28920 جنيه.

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.98 % إلى نحو 2593 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي:اضغط هنا