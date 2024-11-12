شعبة الملابس: تخفيضات تصل إلى 50% في "البلاك فرايداي"

كتبت - دينا كرم:

قال خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، إن محلات الملابس تستعد لإطلاق تخفيضات كبيرة بمناسبة "البلاك فرايداي" لهذا العام، تصل إلى 50% على الملابس الصيفية والمتبقية من الموسم السابق، فيما تتراوح الخصومات على الملابس الشتوية بين 10% و20%.

وأضاف فايد، لمصراوي، أن هذه العروض ستكون حقيقية ومباشرة للمستهلكين، مشيرًا إلى أن أسعار الملابس الشتوية الحالية أقل من العام الماضي بسبب تراجع الطلب وركود السوق، ما دفع المتاجر إلى تقديم تخفيضات إضافية بهدف تنشيط حركة البيع.

وأوضح فايد، أن هذه العروض ستنطلق يوم 29 نوفمبر، الذي يشهد عادةً إقبالاً كبيراً من المستهلكين خلال "البلاك فرايداي"، وهي فرصة للمتاجر لتحسين المبيعات وإنعاش السوق بعد فترة من الركود.

وأكد فايد، على أن الموسم الحالي سيشهد منافسة قوية بين المتاجر لتقديم أفضل الأسعار وأكبر نسبة خصومات، بهدف تحقيق معدلات بيع أعلى.

واتفقت معه سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، على أن التخفيضات الخاصة بيوم "البلاك فرايداي" ستتراوح بين 10% و50%، وهذه العروض ستتضمن مجموعة مختارة من منتجات المواسم السابقة، والتي ستكون صاحبة النصيب الأكبر من الخصومات، وذلك في الجمعة الأخيرة من نوفمبر.

وأضافت سماح، أن حركة الشراء ما زالت بطيئة حتى الآن بسبب عدم تغير الطقس بشكل كبير، إلا أنها توقعت أن تنشط حركة البيع مع اقتراب مناسبات الأعياد، بما في ذلك عيد الميلاد المجيد وعيد رأس السنة.

وأشارت هيكل إلى أن أسعار الملابس هذا العام تشهد استقراراً خاصة الملابس الشتوي، حيث جرى إنتاجها منذ أكثر من ستة أشهر، ما جعلها بعيدة عن تأثير أي زيادات في أسعار الوقود أو غيره.

وقدمت هيكل نصيحة للمستهلكين الراغبين في الاستفادة من "البلاك فرايداي" بتجنب الزحام من خلال زيارة المتاجر مسبقًا للاطلاع على المنتجات والمقاسات وتحديد اختياراتهم قبل يوم التخفيضات

ونصحت هيكل، بشراء المنتجات عبر المواقع الإلكترونية الرسمية أو الصفحات المعتمدة للمتاجر، لضمان الحصول على فواتير تمكنهم من استبدال القطع عند الحاجة، وتجنب التعامل مع صفحات مجهولة المصدر على الإنترنت، حيث يفتقر المستهلك حينها حق الاستبدال أو الاسترجاع في حال حدوث مشكلة.

والبلاك فرايدي هو حدث سنوي يحل عادة نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويأتي في اليوم الذي يلي "عيد الشكر" في الولايات المتحدة، ويُطلق عليه في الغرب "الجمعة السوداء"، وفي مصر "الجمعة البيضاء"، وتقدم فيه أغلب المتاجر عروضًا و تخفيضات وخصومات كبرى على بضائعهم.

وتطلق المحال في هذا اليوم من كل عام تخفيضات على أسعار منتجاتها، وتشمل الهواتف الذكية، والملابس، والأزياء، ومستحضرات التجميل، وجميع الأجهزة الكهربائية.