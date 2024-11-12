أوراسكوم للتنمية تبيع قطعة أرض بالجونة بـ 37 مليون دولار

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية عن بيع قطعة أرض في الجونة لشركة حسن علام العقارية بمبلغ 37.4 مليون دولار بمساحة 110000 ألف متر مربع لبناء مشروع سكني سياحي.

وأوضح الإفصاح المرسل من الشركة لإدارة البورصة المصرية، أن هذا التعاون الاستراتيجي على مدى التزام شركة أوراسكوم للتنمية مصر الراسخ تجاه تعزيز مجتمع الجونة، من خلال إقامة شراكات هادفة مع أبرز المطورين في هذا المجال.

وتابع البيان، أن صفقة البيع الناجحة توضح قدرة الشركة على تنفيذ أهدافها الإستراتيجية وهو عنصر مهم في خطة نمو الشركة على المدى القريب والمتوسط؛ وجاء ذلك في إطار حرص شركة أوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م على تحقيق أقصى درجات الشفافية في الإفصاح فإن الشركة ملتزمة بأحكام المادة 34 من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

وتأسست شركة أوراسكوم للتنمية مصر عام 1995 وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1998. متخصصة في تطوير المدن السياحية بمصر، وتتخصص في تطوير الوحدات السكنية، الفنادق، والمرافق الترفيهية مثل ملاعب الجولف، المراكز الترفيهية في قلب كل مدينة، ومراسي لليخوت. كما تقوم الشركة ببناء البنية الأساسية فى جميع مشروعاتها مثل المستشفيات والمدارس والمرافق العامة.