4.6 مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال أول 9 أشهر من العام

كتبت- أمنية عاصم:

سجلت صادرات الصناعات الغذائية قيمة نحو 4.6 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة نمو قدرها 18% وبزيادة 688 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 3.9 مليار دولار، بحسب بيان من المجلس التصديري اليوم.

وأضاف البيان، أن تلك الصادرات المحققة تعد أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

واستكمل البيان، أن صادرات القطاع إلى الدول العربية تربعت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال أول 9 أشهر من 2024 بقيمة 2.405 مليار دولار- تمثل 52% من إجمالي الصادرات الغذائية- محققة نسبة نمو في القيمة 12%.

وتابع الاتحاد الأوروبي يليها بقيمة 953 مليون دولار بنسبة نمو 42% - وتمثل 21% من إجمالي الصادرات- ، فيما بلغت صادرات الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 371 مليون دولار بنسبة نمو 14% - وتمثل 8% من إجمالي الصادرات.

واستطرد البيان، أن صادرات القطاع للولايات المتحدة الأمريكية بلغت 249 مليون دولار بنسبة نمو 37% - وتمثل 5% من إجمالي الصادرات – وحققت باقي المجموعات الدولية صادرات بقيمة 641 مليون دولار بنمو 7% - وتمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة،

وأظهر البيان ، أن المملكة العربية السعودية احتلت المركز الأول بقيمة صادرات 353 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 15%. ويليها السودان بقيمة 306 مليون دولار بنسبة تراجع 25% وأمريكا بقيمة 249 مليون دولار بنسبة نمو 37% وفلسطين بقيمة 245 مليون دولار ونسبة نمو 23% وليبيا بقيمة 234 مليون دولار بنسبة نمو 19% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

واحتلت هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة صادرات 212 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 110 مليون دولار.

وفيما يتعلق بأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر من يناير إلى سبتمبر 2024، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 421 مليون دولار وبنسبة نمو 7% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023. يليها الدقيق والنشاء بقيمة 389 مليون دولار، محققة نسبة نمو 1%. الفراولة المجمدة بقيمة 337 مليون دولار ونسبة نمو 18%.

ويليها السكر بقيمة 298 مليون دولار بنسبة تراجع 20%. عصائر بقيمة 229 مليون دولار ونسبة نمو 80%. زيوت طعام بقيمة 226 مليون دولار ونسبة نمو 153%. بسكويت ومحضرات من الحبوب بقيمة 184 مليون دولار بنسبة نمو 21%. خضار مجمد بقيمة 183 مليون دولار بنسبة نمو 21%. زيتون مائدة بقيمة 179 مليون دولار ونسبة نمو 87%، بطاطس مجمدة بقيمة 168 مليون دولار بنسبة نمو 860%

وكما بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من 2014 إلى سبتمبر 2024 ما قيمته 39.6 مليار دولار.