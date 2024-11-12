للشهر الرابع على التوالي.. "أوبك" تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

كتب- أحمد والي:

خفّضت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، للشهر الرابع على التوالي، بحوالي 100 ألف برميل يومياً، حيث قدّرت في تقرير صادر اليوم أن ينمو الطلب بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً، بعد أن كانت توقعاتها في يوليو عند 2.2 مليون برميل، ما يعني خفضاً بمقدار 18.8% منذ تقرير أغسطس.

وفي مطلع نوفمبر، اتفقت الثماني دول الأعضاء في "أوبك+"، وهم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، على تمديد تخفيضاتها الطوعية الإضافية لإنتاج النفط البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهر حتى نهاية ديسمبر المقبل.

واستقرت أسعار النفط عند مستوياتها الأدنى في أسبوعين، وسط توقعات ضعيفة للطلب في الصين، وارتفاع الدولار الأميركي، ومخاوف من احتمال تحول السوق إلى فائض في العرض.