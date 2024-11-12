المفتي: نتوسع في السعودية خلال 2025 ونركز على القطاع المصرفي محلياً

كتب- علاء حجاج:

قال محمد المفتي، رئيس شركة إي سي تي مصر للحلول الرقمية للبنية التحتية، إن الشركة تركز على التوسع بخدماتها الذكية بالقطاع المصرفي، وذلك من خلال اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أوراكل العالمية على هامش فعاليات معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي 2024 لتصبح بموجبها أول شريك محلي لتقديم الحلول المصرفية للقطاع البنكي في مصر.

أضاف خلال مائدة مستديرة عقدتها الشركة بمناسبة مؤتمر و معرض كايرو آي سي تي 2024، أنه تم تشكيل فريق عمل يضم خبراء فنيين ومتخصصين في القطاع المصرفي داخل الشركة لتقديم الحلول الجديدة بالقطاع البنكي.

وتستهدف الشركة أن تمثل حلول القطاع المصرفي نحو 20% من حجم أعمال الشركة بنهاية 2025 والمتوقع أن يبلغ 60 مليون دولار، بحسب المفتي.

قال إن الشركة تبدأ تنفيذ خطتها التوسعية بالسوق السعودي خلال الربع الأول من العام المقبل من خلال تقديم حلول الأمن السيبراني.

كشف المفتي عن دراسة الشركة التوسع في دول غرب وشرق أفريقيا.

يشار إلى أنه سيتم تنظيم الدورة 28 من معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري في مركز مصر للمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.