حسن علام العقارية تستحوذ على أرض جديدة بالجونة بالتعاون مع أوارسكوم للتنمية مصر

كتبت- منال المصري:

أعلنت اليوم شركة حسن علام العقارية، الاستحواذ على قطعة أرض جديدة في الجونة بالتعاون مع شركة أوراسكوم للتنمية مصر.

وبحسب بيان اليوم للشركة اليوم، تعد هذه الخطوة هي أحدث إنجازات شركة حسن علام العقارية، والتي ستثمرعن التوسع بمحفظة مشروعاتها في أبرز وجهات البحر الأحمر سرعة في النمو في مصر.

وتقدر مساحة أرض المشروع الجديدة بحوالي 110 ألف متر مربع.

ويقع المشروع في منطقة متميزة بالجونة ومن المخطط أن يضم وحدات سكنية بمساحات متنوعة تتراوح ما بين غرفة نوم واحدة إلى 4 غرف نوم و دوبلكس وبنتهاوس كاملة التشطيب، وجميعها مستوحاة من الهندسة المعمارية اليونانية.

وتتميز جميع الوحدات السكنية بالمشروع بإطلالتها على شاطئ رملي ناصع البياض و بحيرة تبلغ مساحتها 15 ألف متر مربع، ليستمتع العملاء بالهدوء والراحة والمناظر الطبيعية الجذابة.

وقال محمد علام ، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام العقارية إن أهمية هذا التعاون الذي يعكس الرؤية الاستراتيجية للشركة والتزامها الراسخ بالتوسع بمحفظة مشروعاتها في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الساحلية.

وأكد علام على ثقته في هذا المشروع الجديد الذي سيثمر عن تحقيق عوائد جذابة.

وأضاف علام أن هذه الشراكة تهدف إلى مواصلة الابتكار وتحقيق التميز في قطاع العقارات، مما يعزز جودة الحياة بالنسبة للعملاء ويعظم القيمة للمستثمرين في الجونة على حد سواء.

وقال عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر إن النجاح الملحوظ الذي حققه الطرفان من قبل فى الجونة وحرصهما على توطيد هذه الشراكة من خلال إتمام هذه الصفقة الجديدة.

وأكد الحمامصي أن المشروع الجديد يعكس التزام الشركة ببناء منتجعات مستدامة تساهم في إثراء حياة السكان بالجونة وذلك عبر توقيع شراكات استراتيجية مع أبرز المطورين العقاريين لتعظيم الاستفادة من الخبرات المتميزة والدراية العميقة للطرفين في مجال التطوير العقارى.

بالإضافة إلى ذلك، تعد هذه الخطوة أحد الإنجازات البارزة في مسيرة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، حيث تتماشى مع مهمة الشركة طويلة الأجل المعنية بتطوير وجهات سكنية وترفيهيه وتجارية رئيسية مميزة.



كما يعكس هذا المشروع التزام شركة حسن علام العقارية بتطوير مجتمعات سكنية استثنائية تجمع بين التميز والرفاهية، حيث تهدف الشركة دائما إلى توفير تجربة سكنية مميزة للعملاء والمستثمرين على حد سواء.



