البيتكوين يقترب من 90 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق

كتب- علاء حجاج:

تم تداول عملة البيتكوين بأقل من 90 ألف دولار ليلة الإثنين بعد اختراق 80 ألف دولار قبل يوم واحد فقط، فيما سجل اليوم وقت كتابة التقرير نحو 88.5 ألف دولار.

وفقًا لـ Coin Metrics، ارتفعت العملة المشفرة بنسبة 12٪ عند 89.6 ألف دولار. في وقت سابق من يوم الإثنين، ويتوقع العديد من المستثمرين أن يستمر سعرها في تحقيق أرقام قياسية جديدة في طريقها إلى 100 ألف دولار في وقت لاحق من هذا العام.

قال مايك كولونيز، المحلل في اتش سي وينرايت، إن البيتكوين الآن في وضع اكتشاف الأسعار بعد اختراق أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت مبكر من صباح الأربعاء الماضي عندما أُعلن رسميًا عن فوز ترامب في الانتخابات.

أضاف، أنه من المرجح أن تستمر المشاعر الإيجابية القوية خلال موازنة عام 2024 وقد تصل أسعار البيتكوين إلى علامة الستة أرقام بحلول نهاية هذا العام.

كان مستثمرو العملات المشفرة يرحبون بوعود الرئيس المنتخب دونالد ترامب بجعل البيئة التنظيمية أكثر دعمًا وحتى ودية تجاه شركات العملات المشفرة، والتي عانت منذ فترة طويلة من عدم وضوح قواعد الطريق.

كان سعر الإيثريوم يتداول عند مستوى أعلى بنسبة 5.8% مساء أمس الإثنين، وارتفعت عملة المدفوعات XRP بنحو 4% وارتفعت العملة المرتبطة بمشروع التمويل اللامركزي Polygon بأكثر من 4%.

وكانت عملة دوجكوين واحدة من أكبر الفائزين - ويرجع ذلك على الأرجح إلى ارتباطها بإيلون ماسك، الذي ساعد في انتخاب ترامب، فقد ارتفعت بنسبة 38%.