جمعية رجال أعمال إسكندرية تستقبل سفير السويد لمناقشة سبل التعاون بين البلدين

كتبت- أمنية عاصم:

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس الإدارة، هو كان ايمسجور، سفير السويد بالقاهرة، لمُناقشة سُبل التعاون والإطلاع على الاحتياجات المختلفة لسوق العمل في السويد، وإمكانية ضخّ الاستثمارات السويدية في مصر.

وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، إن توافُر الكوادر الشابة في مصر بمجال تكنولوجيا المعلومات.

وأشار هنو، إلى فُرص الاستثمار في الإسكندرية خاصًة بعد التوّسعات الكبيرة في الميناء والتي جعلتها منطقة لوجستية تُتيح فرصًا كبيرة للتعاون، مشيراً إلى تعافي القطاع السياحي في مصر وخاصًة الإسكندرية، داعيًا السفير لزيارة قلعة قايتباي.

وأفاد هنو، بدور مشروع تنمية المُنشآت الصغيرة ومتوسطة الصِغر التابع لجمعية رجال أعمال إسكندرية في دعم المشروعات بما يوفِر لرواد الأعمال في مصر الدعم المالي، جنبًا إلى جنب مع الدور الذي تقوم به الوحدات الأخرى للجمعية " VTEC" ، "MEDC" من تدريب وتشغيل مهني.

وقال هوكان ايمسجور، سفير السويد بالقاهرة، إن هناك مجالات مختلفة تُخطط السويد للتعاون فيها مع مِصر منها الصحة، وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة، والنقل، داعيًا إلى البحث عن آلية تسهَّم في تعريف الشباب المصري بالفُرص المتاحة في السويد.

وأعلن سفير السويد، عن إمكانية تقديم الدعم المالي والمنح للمستشفيات في القاهرة والإسكندرية، بما يسهَّم في توفير المعدات الطبية والدعم التقني.

وأشار إيمسجور، إلى وجود حاجه لمطوري الألعاب في السويد لما نشهده من طفرة في هذا المجال، لافتًا إلى سُبل دمج الشباب المصري في السوق السويدي بإتاحة فرص عمل في الشركات السويدية عن بُعد.